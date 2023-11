Benjamin Logan High School reports Merit and Honor Rolls

BELLEFONTAINE — Benjamin Logan High School has announced its Merit and Honor Rolls for the first grading period of the 2023-2024 school year.

Merit Roll

(4.0 GPA)

9th Grade – Levi Achor, Colton Bays, Bonnie Brunson, Maximus Clapsaddle, Holly Coaty, Madelyn Daniels, Maysen Daniels, Aleah France, Andrew Frederick, Wyatt Gordon, Soli Hughes, Alayna Johnson, Lauren Kennedy, Lillian Kerns, Emily LeVan, Oliver Morse, Jaylyn Parker, Elizabeth Rosebrook, Katelyn Wade

10th Grade – Bre Allen, Winifred Bodin, Annika Chappell, Scarlett Elliott, Kaidyn Green, Rylan Norviel, Tyler Shoopman, Caroline Spriggs, Keaten Varner

11th Grade – Hunter Andrix, Tyler Barnes, Lahna Cook, Kelley Forsythe, Blake Frazier, Eric Hughes, Lylli Kelley, Hailey Kennedy, Isaiah Kirby, Bailey Lewis, Ava Liles, Kameron Lockwood, Isabella Lowe, Delaney Miracle, Heavenlee Ostrander, Haylee Phillips, Addison Scott, Tristan Sheets, Liam Sweeney, Dylan Vance, Emily Williams, Makayla Williamson

12th Grade – Georgia Bates, Karlie Blackburn, Seth Jones, Kloe Larson, Addison Murphy, Brooks Myers, Nadiya Powell, Kara Reeves, Trevor Sclesky, Britny Sliker, Graham Studebaker, Joslin Wilber

Honor Roll

(3.2+ GPA)

9th Grade – Johnathon Beikman, Callie Bolen, Catherine Bramlage, Dillon Brown, Cooper Buck, Elliott Butler, Ethan Carpenter, Everett Clapsaddle, Kaylynn Crumm, Madeline Daum, Matthew Daum, Rylee Davis, Leah Dials, Gabriel Elsasser, Winter Erlewine, Kaelin Gibson, Brooklynne Goble, Kyla Godwin, Kylie Harner, Alex Hassel, Jacob Hawley, Kaylee Hays, Brandon Heater, Brock Henry, Haley Hughes, Lydia Johnson, Caitlyn Kirkpatrick, Colton Klopfenstein, Keegan Lacher, Tyler McDaniel, Gracie McKee, Avah Miller, Gabi North, Adalynn Peterson, Fredie Reyes-Bueno, Abigail Shafer, Molly Siefring, Isaac Skidmore, Lexi Slygh, Cole Somerlot, Dylan Stewart, Addison Stineman, Junah Tingley, Maxwell Troth, Roslyn Underwood, Abby Vance, Colton Walley, Audrey Warren, Lucille Wenger, Noah Williams

10th Grade – Olivia Achor, Cason Bothel, Hadley Boysel, Landon Braddock, Haley Bradley, Cayden Brown, Leina Brunson, Miley Buettner, Marlee Butcher, Avery Carmer, Elliot Carpenter, Ella Chamberlain, Brooklynn Chamberlin, Natalie Chapman, Carter Daniels, Miah Defibaugh, Natalia Garcia Padilla, Emily Godwin, Adilynne Gregg, Charley Hardman, Aubrey Harris, Sophia Harris, Trenity Helton, Paxton Henry, Finch Hone, Lilly Hyder, Cameron Kelsey, Hannah Larsen, Zoey Lavender, Wyatt LeVan, Summer Litteral, Evon Lowe, Mercedes Marcinko, Joseph Meeker, Chevelle Metz, Brooklynn Morris, Reese Murphy, Ashley Peters, Josey Queen, Austyn Randall, DeLaney Ratleff, Zhoe Seeley, Taylor Shoffner, Jocelyn Shump, Taavo Simovart, Hayden Smith, Thomas Smith, Lily Studebaker, Parker Sutherly, Madisyn Trees, Ethan Van Winkle, Peyton Vermillion, Greyson Wagoner, Kaydon Wilber, JT Wohlgamuth, Holden Zehner

11th Grade – Micah Ackley, Paityn Anspach, Lexi Archer, Talan Archer, Grahsyn Bailey, Robert Blackburn, Courtney Bowers, Jaxon Bowman, Kelsey Chambers, Allyson Cremeans, Chloe Crumm, Taytum Daniels, Nora Elliott, Grace Frangis, Gracie Gordon, Kate Gulick, Kate Hahn, Eli Hammond, McKenzie Harrigan, Trenton Heath, Damon Johnson, Lorali Klopfenstein, Caleb Knight, Jacey Koehler, Carter Lyden, Joseph Mathys, Skylar Miracle, Bryden Morris, Kameron Oglesbee, Keeli Rostorfer, Lily Rudolph, Sidney Sallee, James Shears, Sadie Staats, Mia Stahler, Noah Stanford, Kendahl Stanley, Landon Stoodt, Aulden Thomas, Laykin Thomas, Reigan Thomas, Rylie Thomas, Kaitlinn Warren, Madison Watkins, Shelby Watkins, Estella Wenger, Carter Yoder, Landon Zehner

12th Grade – Hayden Alexander, Alexandra Algire, Celeste Allen, Hailey Ater, Simon Bachus, Emarie Bensman, Maxwell Birt, Mylee Boysel, Mya Burrey, Evan Carpenter, Ciera Case, Ben Chamberlain, Aiden Coons, Michael Dilbone, Jacob Dougherty, Alyson Fay, Hayden Godwin, Talley Hartranft, Lauren Hemmelgarn, Isabel Henderson, Abby Henry, Peyton Henry, Maddy Herring, Keaton Horney, Sam Howe-Niswonger, Meghan Hume, Trenton Hyder, Devon Kimble, Autumn Kleismit, Anni Kuntonen, Kameron Larson, Joel Mitchell, Kaylie Neal, Ryder Pennington, Hunter Peterson, Kaitlin Phillips, Josalyn Porter, Savannah Pugh, Cassidy Rhoades, Emily Rhoades, Claire Rhodes, Eli Rhodes, Kamryn Ridge, Chase Sexton, Brendan Shroats, Libby Siefring, Mason Smith, Nathanael Smith, Kyren Stoner, Bailee Stover, Gavin Troth, Katherine Vickroy, Haylee Walley, Bridgette Walters, Daven Williams, Katie Workman