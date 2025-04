KMS students get academic honors

Kenton Middle School announces its academic honors for the third nine weeks of the 2024-2025 school year.

Principal’s Roll

(4.0 GPA)

7th grade – Nolan Asman, Adrian Barlow, Wes Benson, Jayce Bordner, Seth Buchanan, Briar Davis, Hudson Davis, Adella Dudek, Sydney Dyer, Kyndal Gammon, Rhoen Goldsmith, Jadyn Gudger, Lane Harder, Braylin Heberling, Josh Horton, Kaylor Howe, Elijah Lifer, Adley Madison, Anna Manns, Eliannah Miller, Noah Reed, Logan Reid, Tanner Schinness, Mason Smith, Finn Sprang, Atlas Viers, Aydan Wallace

8th grade – Cadence Barnt, Avery Blue, Aleyah Brown, Tanner Butcher, Finley Dalton, Luke Doenges, Xavier Gammon, Luke Getz, Emily Grasley, Addisyn Hites, Mya Hunsaker, Hank McCleese, David Modd, Maggie Musser, Mason Rish, Callie Schwemer, Ashkii Smith, Marissa Spencer, Corey Strahm, Rayden Tracy, Cade Turner, Lucca Wingfield, Leighton Wirbel, Maddy Wood

Merit Roll

(3.5-3.99 GPA)

7th grade – Kyler Adams, Isabella Baum, Guinivere Blair, Ella Bowman, Calla Campbell, Brilynn Conaway, Weston Connolly, Braiyelyn Defibaugh, Garrett Dyer, Maggie Dyer, Luca England, Lena Ervin, Clay Furr, Robert Gayheart, Carson Grogan, Joanna Hanover, Abygayle Highley, Ava Johnson, Anderson Latimore, Clay Legge, Sam Manns, Grace McCombs, Braylen Miller, Kasen Miller, Landon Miller, Henry Newland, KeaganOglesbee, SJ Petty, Peyton Pogue, Madison Prater, Gabriel Purcell, Owen Redding, Colton Root, Abby Schlegel, Ella Sherman, Lachlan Spearman, Owen Stuck, Dalylah Sullivan, Andrew Van Horn, KarsonWhitehead, Stephanie Young

8th grade – Katy Barlow, Kassandra Benitez Guerrero, Gage Brien, Gracie Broadstone, Aiden Brown, Brooklyn Browning, Meredith Cameron, Mia Close, Meredith Donnelly, Krystal Dunlap, Max Farley, Jayda Gibson, Koby Hendrickson, Jensi Hernandez Escobar, Layton Hijma, Kellen Holland, Glendy Ical Caal, Kendra Lightner, Tristan Long, Journie Mewhorter, Grace Morris, Lauryn Newman, Parker Osborn, Travis Renfrew, Destiney Rhoads Furr, Daylin Robinson, Weston Sherman, Ryder Tracy, Allison Woodard, Cole Wyen

Honor Roll

(3.0-3.49 GPA)

7th grade – Izabella Bailey, Ayzha Biederman, Adelynn Brady, Daniel Britton, Jace Broadstone, Cora Buck, Steena Dudek, Wyatt Ellis, Alex Farley, Isabella Gudger, Emily Humphries, Wyatt James, Kodi Lawrence, Carter Magann, Sylvia McGinnis, Addison Marshall, Havyn Mattox, Adalya McCafferty, Allyssa Mewhorter, Hannah Murphy, Rayne Oreglia, Maraelyn Pascual, Aiden Perkins, Presley Purcell, Alejandra Rogel Nava, Kindell Rostorfer, Levi Saylor, Elliana Smith, Serenity Wise

8th grade – Bella Baughman, Cahner Brim, Layelle Coulson, Kaylyn Cowen, Oarmni England, Kellen Good, Jordan Goslee, Bentley Guyton, Jordan Harris, Rowyn Horn, Grayson Kapanka, Aubrey Kavanagh, Janeysa Legge, Brayden Lowe, Patti Marcos, Robbie McMahon, Tayler Monday, Alyia Morgan, Willie Orcasitas, Arianna Quant, Cloey Ropp, Adalae Stevens, Kayleen Weatherhead, Brendon Winegardner, Rylee Woodruff, Zaidyn Wyomic