Ben Logan announces honor roll

BELLEFONTAINE — Benjamin Logan High School has announcd its Merit and Honor Rolls for the first quarter of the 2021-2022 school year.

Merit Roll

9th Grade: Hunter Andrix, Paityn Anspach, Tyler Barnes, Robert Blackburn, Kelley Forsythe, Katherine Hahn, Hailey Kennedy, Jacey Koehler, Bailey Lewis, Ava Liles, Kameron Lockwood, Isabella Lowe, Lily Rudolph, Addison Scott, Tristan Sheets, Sadie Staats, Mia Stahler, Liam Sweeney, Dylan Vance, Madison Watkins, Emily Williams, Makayla Williamson

10th Grade: Mya Burrey, Jacob Dougherty, Alyson Fay, Isabel Henderson, Abby Henry, Madeline Herring, Addison Murphy, Nathanael Smith, Joslin Wilber

11th Grade: Jonas Hoffman, Isaac Napier, Ian Scheiderer, Aubree Snyder

12th Grade: Kaycee Cook, Kerryann Copenhaver, Taylor Forsythe, Ryan Freeman, Charlotte Graham, Avery Green, Maria Henderson, Taylor Lafferty, Averi Lane, Austin McGowan, Alec Rodenberger, Jordan Sexstone, Danielle Widmark

Honor Roll

9th Grade: Micah Ackley, Lexi Archer, Jaxon Bowman, Kylie Breneman, Kelsey Chambers, Lahna Cook, Matthew Cox, Chloe Crumm, Taytum Daniels, Taylor Dillon, Nora Elliott, Grace Frangis, Blake Frazier, Katherine Gulick, Susan Hempker, Raegan Hites, Addison Huffman, Eric Hughes, Zoie Jeski, Lyllian Kelley, Ivan King, Isaiah Kirby, Lorali Klopfenstein, Caleb Knight, Carter Lyden, Delaney Miracle, Skylar Miracle, Bryden Morris, Heavenlee Ostrander, Haylee Phillips, Keeli Rostorfer, Adam Shively, Noah Stanford, Kendahl Stanley, Jerrik Stephens, Landon Stoodt, Harry Stratton, Aulden Thomas, Laykin Thomas, Jason Timple, Evelyn Van Winkle, Shelby Watkins, Candin Watson, Estella Wenger, Landon Zehner

10th Grade: Hayden Alexander, Alexandra Algire, Celeste Allen, Simon Bachus, Georgia Bates, Emarie Bensman, Evan Carpenter, Ciera Case, Ben Chamberlain, Aiden Coons, Izik Cox, Kyndal Cronkleton, Venice Csillag, Hayden Godwin, Madelyn Harmon, Lauren Hemmelgarn, Peyton Henry, Kaci Houchin, Sam Howe-Niswonger, Meghan Hume, Trenton Hyder, Duskin Jones, Seth Jones, Devon Kimble, Hayley Kitzmiller, Kensley Lacher, Joel Mitchell, Brooks Myers, Kaylie Neal, Ryder Pennington, Hannah Phillips, Kaitlin Phillips, Nadiya Powell, Savannah Pugh, Cassidy Rhoades, Claire Rhodes, Kamryn Ridge, Trevor Sclesky, Brendan Shroats, Madyson Spence, Kyren Stoner, Graham Studebaker, Alexis Sutherly, Katherine Vickroy, Tyler Weaks, Daven Williams, Katie Workman

11th Grade: Luke Adams, Elliott Bailey, Malori Barnes, Matthew Beikman, Ryder Bensman, Lily Blackburn, Caitlin Blumenschein, Preston Bothel, Madison Buettner, Travis Cox, Lane Crapnell, Kiley Daniels, Zane Danner, Rhea Harner, Ellie Heim, Lukas Hemmelgarn, Allie Henault, Mason Jackson, Hayden Kennaw, Kendra Kennedy, Alexander Kuhn, Hunter Lattimer, Robert Leezer, Macy Matthews, Lucas McKenrick, Trey Miracle, Brielle Moorhouse, Owen O’Brien, Liliana Rodriguez, Alexander Rogers, Vaughn Schmidt, Isaiah Stanford, Falen Thomas, Josh Tipton, Hannah White, Samuel Whitten, Whitney Willoby

12th Grade: Lindsay Achor, Grady Algire, Gracie Allen, Jack Andrix, Kaitlyn Bowers, Ava Boysel, Haleigh Brentlinger, Rhyan Brewer, Adeline Buckenroth, James Buffington, Brady Burrey, Nevaeh Cabot, Madison Centers, Lynzee Cronkleton, Briggs Defibaugh, Lauren Dixon, Caleb Epp, Isabella Feisel, Thomas Forsythe, Hannah Gallimore, Ryelle Gibson, Isabella Gonzales, Emma Gradias, Olivia Hahn, Isabelle Heater, Samuel Heim, Kayla Horney, Andrew Hughes, Breshon Jacobs, Gaven Jones, Tava LeVan-Thompson, Junette Ly, Lily Makin, Maya Maxwell, Ryan McCormick, Ezrah McGue, Samantha Meeker, Jacob Mitchell, Jennifer Naragon, Mackenzie Peterson, Madison Plikerd, Nathan Rasmussen, Maven Rhoades, Brice Shump, Shelbie Snoke, Arika Stevens, Makenna Straker, Sydney Wesson, Gretchen Wilber, Nicholas Willoby, Dakota Wykstra